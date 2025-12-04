В Брянске отремонтировали дорогу к стадиону «Спартак»

2025, 04 декабря 15:31

В Брянске по нацпроекту отремонтировали дорогу к стадиону «Спартак». Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Фокинском районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Менжинского. Она ведёт к стадиону «Спартак». 2,3 километра дороги обновила подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты проложили ливневую канализацию и построили тротуары. На проезжей части появилось новое асфальтобетонное покрытие. Улицу освещают светодиодные фонари. Рабочие сделали заездные карманы для общественного транспорта и поставили новые автопавильоны. Для безопасности пешеходов на дороге подрядчик смонтировал ограждение и сделал искусственные неровности. В завершении ремонта на проезжую часть нанесли разметку и поставили знаки.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».