ЖКХ

В Брянске отремонтировали дорогу к стадиону «Спартак»

2025, 04 декабря 15:31
В Брянске отремонтировали дорогу к стадиону «Спартак»
В Брянске по нацпроекту отремонтировали дорогу к стадиону «Спартак». Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

В Фокинском районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Менжинского. Она ведёт к стадиону «Спартак». 2,3 километра дороги обновила подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты проложили ливневую канализацию и построили тротуары. На проезжей части появилось новое асфальтобетонное покрытие. Улицу освещают светодиодные фонари. Рабочие сделали  заездные карманы для общественного транспорта и поставили новые автопавильоны. Для безопасности пешеходов на дороге подрядчик смонтировал ограждение и сделал искусственные неровности. В завершении ремонта на проезжую часть нанесли разметку и поставили знаки.  

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

