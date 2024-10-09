Дело о контрафактных сигаретах рассмотрит суд Брянска

Дело о хранении 126 млн пачек контрафактных сигаретах рассмотрит суд Брянска. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о хранении контрафактных сигарет. В преступлении обвиняют 32 и 43-летнего жителей региона.

По версии следствия, с июня 2017 года по июнь 2020 года обвиняемые входили в состав преступной группы, которая торговала немаркированной табачной продукцией, привезённой из Республики Беларусь. Фигуранты хранили у себя более 126 млн пачек на сумму около 1 млрд 900 млн рублей.

В отношении организатора и других участников суд ранее вынес обвинительные приговоры.