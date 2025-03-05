Дело о мошенничестве на 38 млн рублей рассмотрел брянский суд

Дело о мошенничестве с выплатами на 38 млн рублей рассмотрел суд а Унече. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В Унечском районе суд вынес заочный приговор по уголовному делу о 18 эпизодах мошенничества в особо крупном размере. В преступлении обвинили 54-летнего иностранца, находящегося за пределами Российской Федерации.

В 2009 году фигурант жил в Клинцовском районе и входил в группу, члены которой оформили фиктивные документы от имени граждан, утративших имущество из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Они незаконно получили компенсации, в сумме более 38 млн рублей.

Суд приговорил виновного к семи с половиной годам в колонии общего режима и со штрафу в 400 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

В 2023 году организатор группы из Клинцов получил девять лет тюрьмы и полмиллиона рублей штрафа.