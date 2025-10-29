Дело о мошенничестве при обустройстве контейнерных площадок рассмотрит суд в Погаре

Дело о мошенничестве на 300 тысяч рублей при обустройстве контейнерных площадок рассмотрит суд в Погаре. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвинили 58-летнего жителя Погара.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2021 года фигурант заключил несколько контрактов с администрацией Гетуновского сельского поселения на обустройство 16-и контейнерных площадок для сбора отходов. Подрядчик предоставил акты о выполнении работ на более чем 500 тысяч рублей. При этом фактически он затратил около 190 тысяч рублей. Сумма похищенных денег из бюджета превысила 300 тысяч рублей.

Вину обвиняемый не признал.