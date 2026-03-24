Дело о мошенничестве при получении субсидий рассмотрит брянский суд

2026, 24 марта 08:06

Дело о мошенничестве при получении субсидий рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Приговор выслушают восемь предпринимателей.

По версии следствия, с марта 2018 года по июнь 2020 года фигуранты подали заявки на получение государственной субсидии на развитие сельского хозяйства. После получения денег предприниматели заключили фиктивные договоры со знакомыми контрагентами на поставку крупного рогатого скота, специализированной техники и оборудования. После этого в региональный департамент сельского хозяйства они предоставили документы с ложными данными о понесённых затратах. Бюджетные деньги они потратили по своему усмотрению. Ущерб превысил 13 млн рублей.

Преступления пресекли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ.