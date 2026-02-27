Мужчина ранен при атаке беспилотников в Брянском районе накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Накануне вечером Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 159 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
При нападении в поселке Свень – Транспортная Брянского района были повреждены производственное помещение и ангар. Ранения получил сотрудник производственной компании. Мужчину отвезли в больницу.