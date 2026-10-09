Дроппера из Пермского края суд обязал вернуть пенсионерке похищенные деньги

2026, 09 октября 13:18

Дроппера из Пермского края суд обязал вернуть пенсионерке похищенные мошенниками деньги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства защитили права 70-летней жительницы Комаричского района. В январе 2024 года пенсионерка стала жертвой мошенников. Неизвестные потребовали перевести более 129 тысяч рублей на якобы безопасный счёт. По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело. Правоохранители установили, что счёт, на который поступили деньги, принадлежит жителю Пермского края.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. требования высшая инстанция удовлетворила. Исполнение решения контролирует прокуратура.