Уголовное дело о продаже пива подростку возбудили брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Фокинском район Брянска сотрудники полиции в ходе рейда остановили юношу с бутылкой пива в руках. 17-летнему школьнику алкоголь продали в кафе, даже не уточнив его возраст.

Полицейские выяснили, что 39-летний продавец торговой точки уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда он заплатил 15 тысяч рублей штрафа.

Правоохранители возбудили уголовное дело за повторное нарушение закона. Теперь ему грозит наказание до 80 тысяч рублей или исправительные работы.