Дело о угрозе убийством судье направлено в суд Брянска

Обвиняемый в угрозе убийством судье предстанет перед судом Брянска. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело об угрозе убийством судье и хранении боеприпасов. В преступлении обвиняют 52-летнего жителя Брянска.

По версии следствия, в апреле 2024 года мужчина во время судебного заседания, выражая недовольство решением не в его пользу, публично высказал в адрес судьи угрозу убийством и причинения вреда здоровью.

В июле при обыске в его жилье сотрудниками ФСБ обнаружили 12 пригодных для производства выстрела 7,62 мм патронов к пистолету конструкции Токарева (ТТ).