Дело о вымогательстве денег с туристов рассмотрит суд в Погаре. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о вымогательстве. В преступлении обвиняют 29-летнего жителя района.

По версии следствия, с 2016 года по апрель 2024 года фигурант вместе с родственником вымогали деньги у таксистов за возможность работать в Погаре. Они также угрожали и применяли насилие. Один из потерпевших пояснил, что из-за высоких «тарифов» решил прекратить работу, однако обвиняемый потребовал с него деньги за месяц вперед.

В отношении второго фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство.