Дело о заказном убийстве 27-летней давности рассмотрит суд в Брянске

Дело о покушении на заказное убийство 27-летней давности рассмотрит суд в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрит дело о покушении на заказное убийство, совершенное 27 лет назад. Приговор выслушает иностранец, 1967 года рождения.

По версии следствия, в январе 1998 года мужчина приехал в Дятьково для совершения заказного убийства 31-летнего жителя города. Он арендовал комнату, купил огнестрельное оружие калибра 7,62 мм и патроны к нему. Он установил слежку за жертвой, спланировал убийство и пути отхода. Утром 30 января фигурант приехал к дому потерпевшего на улице Орджоникидзе. Дождавшись, когда тот выйшел, обвиняемый окликнул его и три раза выстрелил. Пули попали в грудь и бедро, потерпевший упал на землю. Фигурант подошёл и ещё раз выстрелил в голову жертвы.

Чудом потерпевший остался жив благодаря оперативной помощи медиков.

Личность стрелявшего правоохранители установили. Но подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в розыск. В 2024 году его задержали и заключили под стражей. Потерпевший опознал нападавшего.