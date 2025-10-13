Дело об ограничении конкуренции рассмотрел суд в Брянске

Дело об ограничении конкуренции в сфере капремонта многоэтажек рассмотрел суд в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело по факту ограничения конкуренции. Приговор выслушал 43-летний житель Брянского района.

С 2020 года по 2023 год вместе с подельниками фигурант заключил между фирмами-конкурентами в сфере капремонта многоэтажек ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное антимонопольным законодательством. Соучастники получили почти 1,3 млрд рублей незаконного дохода.

Суд приговорил виновного условному лишению свободы и одному миллиону рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.