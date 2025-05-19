Дело об убийстве тридцатилетней давности рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело об убийстве. совершённом 30 лет назад. В преступлении обвинили 30-летнего уроженца Свердловской области.

По версии следствия, 10 октября 1994 года фигурант приехал в Брянск из Нижнего Тагила. Пьяный мужчина поссорился и прохожим. Жителя посёлка Большое Полпино Володарского района он трижды ударил ножом. Потерпевший с проникающим колотым ранением шеи и грудной клетки попал в Брянскую городскую больницу № 2, где и умер спустя время.

На первоначальном этапе расследования найти убийцу правоохранители не смогли. Намного позже свидетель преступления рассказал, что в октябре 1994 года он привёз своих знакомых жителей города Нижний Тагил Свердловской области в Брянск для совершения разбойных нападений на граждан.

Правоохранителям удалось доказать причастность к преступлению фигуранта. Обвиняемый в 2010 году умер. Но его дочь возразила против прекращения уголовного дела.