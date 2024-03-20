Десять дней в Брянске ищут 20-летнего Юрия Седакова

Десять дней в Брянске продолжаются поиски 20-летнего Юрия Седакова. Об этом сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

10 дней в Брянске полиция и добровольцы ищут 20-летнего Юрия Седакова. Парень ушёл из дома 10 марта. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Молодой человек имеет особенности здоровья. Мама парня обратилась к жителям с просьбой о помощи.

Сообщить информацию о пропавшем можно на горячую линию «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52, по номеру 112 или инфоргам поиска: Мира, 89206006368, Светлана gLA_NAs 89208349283.