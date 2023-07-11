19-летняя девушка попала под колеса легковушки в Клинцах. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Свердлова в городе Клинцы произошла авария. 42-летний водитель на «ВАЗ-21124» наехал 19-летнюю девушку-пешехода. Предположительно она лежала на на проезжей части.

Девушка с травмой головы, ушибами и переломами госпитализировали. У нее взяли кровь для установления состояния опьянения.

Полиция проводит проверку по факту аварии.