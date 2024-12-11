Девушка пострадала в ДТП на брянской трассе

Девушка попала в больницу после столкновения двух иномарок на трассе в Почепском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Почепском районе на пересечении автодороги «Брянск-Новозыбков» — Погар с автодорогой «Семцы-Рамасуха-Трубчевск» произошла авария. 51-летний водитель за рулём автомобиля Volkswagen Jetta не пропустил Volkswagen Passat.

При столкновении травмы получила 21-летняя пассажирка второй иномарки. Девушку доставили в больницу.

Инспекторы составили на водителя автомобиля Volkswagen Jetta административный материал.