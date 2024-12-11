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Девушка пострадала в ДТП на брянской трассе

2024, 11 декабря 16:26 Происшествия
Девушка пострадала в ДТП на брянской трассе
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Девушка попала в больницу после столкновения двух иномарок на трассе в Почепском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

В Почепском районе на пересечении автодороги «Брянск-Новозыбков» — Погар с автодорогой «Семцы-Рамасуха-Трубчевск» произошла авария. 51-летний водитель за рулём автомобиля Volkswagen Jetta не пропустил Volkswagen Passat.

При столкновении травмы получила 21-летняя пассажирка второй иномарки. Девушку доставили в больницу.

Инспекторы составили на водителя автомобиля Volkswagen Jetta административный материал.

 

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