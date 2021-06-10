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Девушка тяжело ранена при столкновении двух мотоциклов под Почепом

2021, 10 июня 10:30 Происшествия
Девушка тяжело ранена при столкновении двух мотоциклов под Почепом
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Ее доставили в больницу.

9 июня около 22.20 на 58-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с республикой Белоруссия в Почепском районе столкнулись два мотоцикла Kawasaki.

Как сообщает областная ГИБДД, 20-летний водитель мотоцикла Kawasaki ZX-1000C не учел дистанцию и врезался в попутный мотоцикл Kawasaki под управлением 34-летнего водителя.

24-летнюю пассажирку мотоцикла Kawasaki госпитализировали с переломом седалищной кости с левой стороны, ссадинами кистей рук и запястья.

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