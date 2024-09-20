Девять человек спасли из горящей многоэтажки в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Новозыбкове. На улице Литейная в многоэтажке загорелась квартира на втором этаже.

На вызов приехали спасатели на двух автоцистернах. Они эвакуировали из подъезда семь жильцов. Ещё двух человек вытащили при помощи спасательного устройства.

Пожар оперативно ликвидирован. Причину устанавливают эксперты.