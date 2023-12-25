Девять единиц оружия изъяли брянские полицейские за два дня

Семь единиц огнестрельного и две – холодного оружия изъяли брянские полицейские за два дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал» прошло в Брянской области. За два дня сотрудники полиции выявили 16 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов.

По трём из них следователи уже возбудили уголовные дела. А по шести фактам проходят экспертизы. Кроме того, семь человек сдали оружие добровольно.

Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли две единицы нарезного, пять – гладкоствольного и две – холодного оружия, а также девять боеприпасов.