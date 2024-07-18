Девять тонн лосося без документов задержали брянские таможенники

Грузовик, перевозивших девять тонн лосося без документов, задержали таможенники и сотрудники ГИБДД в Брянском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В Брянском районе сотрудники Брянской таможни и ГИБДД остановили фуру. В машине находилось девять тонн замороженного лосося. На коробках остались следы сорванных этикеток. Специалисты выяснили, что товар привезен в Россию из Дании.

«Водитель предоставил подложные документы на продукцию, которые не гарантируют безопасность и качество рыбы для конечного потребителя. Предстоит установить законность ввоза продукции на территорию ЕАЭС», — пояснил начальник Брянской таможни Сергей Санакоев.

Рыбу сотрудники изъяли. Решается вопрос о возбуждении административных дел. Перевозчику грозит крупный штраф.

Фото пресс-службы Брянской таможни