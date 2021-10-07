Девять жилых домов не отапливали в Брянске из-за строительства нового моста

Отопление отключили из-за переноса коммуникаций.

Девять жилых домов и два нежилых здания у набережной в Брянске остались без отопления из-за строительства нового моста через Десну.

Как сообщили в городской администрации, 6 октября работы по переносу теплосетей завершились. Вечером в среду коммунальщики начали заполнять теплосистему водой, пообещав в ближайшее время подать тепло всем жильцам неотапливаемых домов.