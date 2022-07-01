Директор брянской УК получил условный срок за сломанные качели

52-летнему бывшему директору управляющей компании суд дал полтора года колонии условно за сломанные качели. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд установил, что обвиняемый не захотел тратить деньги на обслуживание детской площадки во дворе дома 122 по улице Урицкого в Советском районе Брянска. 15 июня 2019 года у обветшалой конструкции оборвалась перекладина. На качелях в этот момент была маленькая девочка. Ребёнок получил тяжёлые травмы.

Виновного суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу.