Директора брянского колледжа суд отправил в колонию за мошенничество

Руководитель педколледжа отправится в колонию на два года за махинации с зарплатами.
Клинцовский городской суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в отношении директора педагогического колледжа. Руководитель учреждения поручил сотруднице подготовить фиктивные договоры на выполнение ремонта. Женщина, опасаясь увольнения, предоставила ему на подпись пять фиктивных документов. Директор попросил сотрудников обналичить деньги за якобы выполненные работы, поступившие на счета фиктивно трудоустроенных лиц, и передать их ему.
Колледж и департамент образования и науки Брянской области лишились более 80 тыс рублей.
Суд приговорил мужчину к двум годам в колонии общего режима, а также запретил занимать должности на государственной службе на 3 года. Решение в законную силу не вступило.
14.09.2022 13:01
Переходный период
Продолжаются необходимые организационные мероприятия и юридические процедуры, связанные с передачей полномочий по ремонту, содержанию и обслуживанию дорог Смоленска (включая круглогодичную механизированную уборку) на уровень администрации региона. Де-юре это произойдёт с 1 января 2023 года. Подробное исполнение «дорожной карты» рассмотрели участники рабочего совещания, которое провёл Алексей Островский с профильными чиновниками. Напомним, что о предстоящем перераспределении полномочий
14.09.2022 12:59
Кто получит компенсацию?
В Смоленской области введена новая мера господдержки социально незащищённых категорий граждан на проведение мероприятий в рамках программы социальной газификации. Воспользоваться ею могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды 1-й группы, семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи с пятью и более детьми. Более подробно об условиях предоставления господдержки рассказал губернатор Алексей Островский.
14.09.2022 12:57
В преддверии отопительного сезона
Как регион готовится к зиме? Начало отопительного сезона в Смоленской области – не за горами. Как он пройдёт, во многом будет зависеть от готовности котельных, сетей тепло-и водоснабжения к работе в этот непростой период. О подготовке жилищно-коммунального комплекса региона и объектов энергетики к зиме говорилось в ходе рабочего совещания, которое провёл губернатор Алексей Островский. Участие
14.09.2022 12:48
Перевозки контейнеров на МЖД выросли более чем на 8% в январе — августе
В январе – августе 2022 года на Московской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено более 785,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Во внутреннем сообщении отправлено 467,2 тыс. ДФЭ (+13%), в транзитном – 179,3 тыс. ДФЭ (+11 %), в экспортном – 44,7 тыс. ДФЭ (+10%),