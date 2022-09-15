Директора брянского колледжа суд отправил в колонию за мошенничество

Руководитель педколледжа отправится в колонию на два года за махинации с зарплатами.

Клинцовский городской суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в отношении директора педагогического колледжа. Руководитель учреждения поручил сотруднице подготовить фиктивные договоры на выполнение ремонта. Женщина, опасаясь увольнения, предоставила ему на подпись пять фиктивных документов. Директор попросил сотрудников обналичить деньги за якобы выполненные работы, поступившие на счета фиктивно трудоустроенных лиц, и передать их ему.

Колледж и департамент образования и науки Брянской области лишились более 80 тыс рублей.

Суд приговорил мужчину к двум годам в колонии общего режима, а также запретил занимать должности на государственной службе на 3 года.​ Решение в законную силу не вступило.