Директора брянского предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о невыплате заработной платы. В преступлении обвиняют директора муниципального предприятия «Красногорский коммунальщик».

По версии правоохранителей, с января по октябрь 2024 года фигурант свыше двух месяцев не платил заработную плату 23-м работникам предприятия. Сотрудникам руководитель задолжал более 2 млн 100 тысяч рублей.

Преступление выявили работники прокуратуры Брянской области. Задолженность по заработной плате перед работниками погашена в период следствия.