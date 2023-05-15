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Директора брянской фирмы ждёт суд за хищении денег при капремонте

2023, 15 мая 10:13 Происшествия
Директора брянской фирмы ждёт суд за хищении денег при капремонте
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Директора фирмы Брянска ждёт суд за хищении 900 тыс рублей при капремонте кровли дома. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 56-летнего директора фирмы в областном центре.

По версии следствия, в 2020 году при капремонте кровли многоквартирного дома в Володарском районе фирма под руководством обвиняемого не выполнила полностью работы.  Директор предоставил в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области недостоверные сведения о выполнении договора. Ему перечислили более 900 тысяч рублей.

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