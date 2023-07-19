Директора брянской турфирмы подозревают в мошенничестве почти на пять миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Следственное управление УМВД России по городу Брянску расследует уголовные дела о мошенничестве. В преступлении подозревают директора туристической фирмы.

По версии следствия, женщина подавала жителя Брянска и области путевки за границу. Но поездки она так и не организовала, а полученные от клиентов деньги похитила.

Правоохранители установили причастность фигурантки к 24 эпизодам. Ущерб потерпевшим превысил 4 800 000 рублей.

Расследование продолжается.