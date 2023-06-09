Директора и педагога брянского техникума ждёт суд за взятки

Директора и педагога техникума Брянска ждёт суд за взятки от работников учебного заведения. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о получении взяток и посредничестве во взяточничестве. В преступлении подозревают бывшего директора Брянского техникума профессиональных технологий и сферы услуг и преподавателя учебного заведения.

По версии следствия, руководитель через педагога в декабре 2020 года получила от троих других преподавателей 120 тысяч рублей за заключение с ними договоров на оказание образовательных услуг и общее покровительство по службе.

Преступление выявили оперативные УМВД и УФСБ.

Ранее обвиняемых суд оштрафовал за злоупотребление должностными полномочиями и служебном подлоге при реализации национального проекта.