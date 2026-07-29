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Общество

Всех брянских первоклассников соберут в школу

2026, 29 июля 16:32
Всех брянских первоклассников соберут в школу
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Российский Красный Крест в третий раз проводит акцию «Помогаем собраться в школу»: свыше семи тысяч учеников начальных классов из шести регионов страны, включая Брянскую область, получат рюкзаки с полным набором канцелярии — тетради, пенал, краски, альбомы, мешок для сменки и другие вещи, необходимые в течение всего учебного года.

Акция ориентирована в первую очередь на семьи вынужденных переселенцев, для которых сборы в школу — ощутимая финансовая нагрузка. Как отметил Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения РКК: «Для многих семей нашего региона переезд обернулся потерей привычного уклада жизни, и наша задача — чтобы дети из этих семей 1 сентября пришли в школу ничуть не хуже подготовленными, чем их сверстники».

Проект реализуется при поддержке Международного Комитета Красного Креста. За время его работы наборы получили почти 18 тысяч детей по всей стране.

Подробности — на сайте KP-Брянск.

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