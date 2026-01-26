Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Дистанционные мошенники обманули 13 жителей Брянской области за неделю

2026, 26 января 12:41
Дистанционные мошенники обманули 13 жителей Брянской области за неделю
Дистанционные мошенники обманули 13 жителей Брянской области за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.   

На прошлой неделе жертвами телефонных и кибермошенников стали 13 жителей Брянской области. Они лишились  4 054 000 рублей.

В нескольких случаях злоумышленники представились сотрудниками банков. Они информировали о якобы подозрительных операциях со счетами и картами. Жертвы сами передавали незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операций. А некоторые потерпевшие сами перевели сбережения на «безопасный банковский счёт».

Всего лжебанкиры обманули четверых брянцев. Мошенники похитили у них   2 002 000 рублей.

