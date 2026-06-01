Криминал

Кражу мобильного телефона у пенсионерки раскрыли полицейские в Брянске

2026, 01 июня 10:43
Кражу мобильного телефона у пенсионерки раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

62-летняя жительница Советского района обратилась в полицию с заявлением о хищении мобильного телефона. Женщина пояснила, что потеряла гаджет, но найти его самостоятельно не смогла. Ущерб она оценила в 14 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что чужое имущество присвоила 49-летняя жительница Брянска. Ранее закон она не нарушала. 

Женщина призналась, что нашла бесхозный смартфон и решила, что может им распоряжаться по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке предъявили обвинение. Ущерб заявительнице она возместила. 

