Дистанционные мошенники обманули 15 брянцев на прошлой неделе

2026, 30 марта 15:39
Дистанционные мошенники похитили более двух миллионов рублей у 15 брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе жертвами телефонных и кибер мошенников стали 15 жителей Брянской области. Они лишились 2 053 490 рублей.

Больше всего случаев связаны с размещением объявлений на специализированных сайтах или группах в мессенджерах. 10 жителей хотели купить или продать автомобильные запчасти, музыкальные инструменты, обувь, настольные игры, продукты питания и иные товары, а также искали услуги специалистов. Они неосмотрительно называли незнакомцам конфиденциальные данные или сами переводили деньги в качестве предоплаты. Брянцы лишились 925 490 рублей.

Так, в полицию обратился 42-летний житель Советского района. Через группу в мессенджере он хотел продать машину. Мошенник получил доступ к его счетам  и похитил 710000 рублей. 

Также жертвами стали 30-летний житель Советского и 21-летний житель Бежицкого районов Брянска. Мошенники под предлогом предоплаты за автомобильные шины и диски выманили у мужчин 40000 и 24000 рублей.

Возбуждены уголовные дела.

