Дистанционные мошенники обманули 21 брянца за неделю

Дистанционные мошенники похитили почти восемь миллионов рублей у 21 брянца за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию Брянской области поступило 21 сообщение о фактах дистанционных мошенничеств. Жертвы лишились 7 738 553 рубля.

В пяти случаях злоумышленники представились сотрудниками банков. Они информировали потерпевших о якобы подозрительных действиях со счётами и картами. Брянцы сами называли незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций из смс-сообщений. Некоторые жертвы переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» счет. Всего лжебанкиры похитили 2 651 000 рублей.