Дистанционные мошенники обманули 37 брянцев за неделю

Дистанционные мошенники за неделю похитили у 37 брянцев более 15 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию Брянской области обратились 37 жертв телефонных и кибер мошенников. Они лишились 15 612 000 рублей

Половина потерпевший поверили лжебанкирам. Незнакомцы сообщали о подозрительных переводах, блокировке карт, предлагали получить кредит или бонусы. Жертвы сами сообщали конфиденуиоальные данные или свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» счет. Таким способом 18 брянцев лишились 11 869 000 рублей.