Дистанционные мошенники обманули 39 брянцев за неделю

Дистанционные мошенники похитили свыше 17 миллионов рублей у 39 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе телефонные и кибермошенники обманули 39 жителей Брянской области. Потерпевшие лишились 17 154 000 рублей.

Более чем половиной суммы завладели лжебанкиры. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях , блокировке счетов. Во время беседы мошенники узнавали данные карт и коды для подтверждения операции. Некоторым жертвам лжебанкиры предлагали перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счёт. Со счетов девяти потерпевших злоумышленники похитили 6 514 000 рублей.