Дистанционные мошенники обманули 41 брянца за неделю

Дистанционные мошенники на прошлой неделе похитили более 21 млн рублей у 41 брянца. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию Брянской области обратилась 41 жертва телефонных и интернет-мошенников. Злоумышленники выманили у них 21 783 000 рублей.

В четверти случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Они сообщили о подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сами называли конфиденциальные данные. Некоторые жертвы по указанию мошенников переводили деньги с «уязвимого» на «безопасный» счёт. Лжебанкиры сняли со счетов 12 потерпевших 9 154 000 рублей.