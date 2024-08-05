Дистанционные мошенники обманули 44 брянца за неделю

Дистанционные мошенники похитили у 44 брянцев более 14 миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе телефонные и интернет мошенники обманули 44 жителя Брянской области. Жертвы лишились 14 210 000 рублей.

В трети случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщили о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, разблокировке счетов. Некоторым жертвам мошенники предлагали оформить кредиты или получить бонусы. Потерпевшие сами называли конфиденциальные данные карт, в том числе и коды для подтверждения операции. Некоторые переводили свои сбережения с якобы уязвимого на безопасный банковский счёт.

17 потерпевших лишились 9 860 000 рублей.