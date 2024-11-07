Дистанционные мошенники похитили свыше 18 млн рублей у брянцев за неделю

Дистанционные мошенники похитили свыше 18 млн рублей у 41 брянца на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию Брянской области обратился 41 человек, пострадавший от действий телефонных и интернет-мошенников. Жертвы лишились 18 248 000 рублей.

Так, лжесотрудники госслужб и структур обманули 10 жителей региона. Под предлогом пресечения незаконных операций мошенники похитили 5 322 000 рублей.

61-летняя жительница Брянского района и 31-летний мужчина из Почепского района пообщались якобы с консультантами по трудоустройству в престижную компанию. Злоумышленники выманили у них 51 тысячу рублей.

А 58-летней жительнице областного центра незнакомцы по телефону пообещали оперативно заменить медицинский полис. Они получили доступ к счетам женщины и списали оттуда 3 262 100 рублей.

40-летняя жительница Бежицкого района Брянска в группе в мессенджере решила купить внутриигровую валюту. Но данные карты попали к мошенникам и женщина лишилась 255 080 рублей.

А лжеэксперты по инвестициям обманули 11 жителей региона. На указанные мошенниками счета жертвы перевели 7 650 000 рублей.