Добровольцы вывели из брянского леса двух блогеров

Добровольцы брянского отряда «Лиза Алерт» вывели из леса двух заблудившихся блогеров. Об этом сообщили в аккаунте волонтеров в ВКонтакте.

Ночь 22 июля на горячую линию брянского отряда «Лиза Алерт» поступил звонок от двух мужчин. Они смогли самостоятельно из леса, так как забрели в болото.

Волонтеры определили координаты местонахождения пропавших. Спустя пару часов добровольцы разыскали пропавших.

Выяснилось, что мужчины – местные блогеры. В лесу они искали Паройский колодец на истоке реки Парой. Но заблудились и зашли в болото.

Один из поисковиков уже на обратном пути показал блогерам колодец. Они прошли мимо него в нескольких сотнях метрах.

Около двух часов ночи мужчин вывели из леса и передали сотрудникам полиции.