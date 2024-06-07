Дом и гараж сгорели в Клинцах

Жилой дом и гараж потушили спасатели в Клинцах. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Накануне вечером в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городском округе Клинцы. В селе Ардонь на 2-ом проезде Шоссейный загорелся частный жилой дом. Огонь перекинулся на пристроенный гараж.

На вызов прибыли спасатели на двух пожарных автоцистернах. Они потушили огонь меньше чем за час.

Пострадавших на происшествие нет. Экспертам предстоит установить причину возгорания.