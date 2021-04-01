Дорогу к дачам под Брянском завалили гнилью (ВИДЕО)

Местные жители назвали нарушителей «аморальными скотами».

Дорогу, ведущую к дачам под Брянском, неизвестные завалили неизвестной субстанцией.

О ЧП в соцсетях рассказала местная жительница Галина Кузнецова. По ее словам, «аморальные скоты на объездной трассе Брянск – Смоленск, на остановке и съезде на дачные участки (прямо на дороге), выгрузили какую-то гниль, воняет ужасно, пройти невозможно».

«Что ж это такое? Куда смотрят организации?! Не должно быть так, это ведь уничтожает природу! Что это такое – остатки производства?! Почему их не утилизируют, а раскидывают повсюду? Чуть дальше лежат такие же кучи этой каши, воняет ужасно!» – возмущается Галина Кузнецова.

Женщина просит контролирующие органы разобраться в ситуации.