Суд дал чиновникам Мглинского района три месяца на ремонт дороги

Суд обязал чиновников администрации Мглинского района за три месяца отремонтировать дорогу в деревне Полховка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство Мглинского района на состояние автомобильной дороги в деревни Полховка пожаловались жители. Проезжая часть грунтовой дороги по улице Заречной на всей протяженности покрыта ямами, большими окнами и колеями.

Движение машин по ней небезопасно. А пешеходам пересечь дорогу, не испачкавшись или не промочив ноги, почти невозможно.

Прокурор потребовал у главы администрации произвести подсыпку и грейдирование проезжей части, но реакции не последовала. В дело вмешался суд. Он возложил на чиновников обязанность в трехмесячный срок отремонтировать дорогу. Решение не вступило в законную силу.