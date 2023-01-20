Брянский суд требует сделать тротуары в селе Толмачево

Брянский суд потребовал у администрации построить тротуары в селе Толмачево.

В прокуратуру Брянского района обратилась жительница села Толмачево. Она пожаловалась, что на улице Слободской на автомобильной дороге нет тротуаров. Пешеходы, в том числе и дети, идут на остановку прямо по проезжей части.

Прокуратура обратилась с иском в суд. Высшая инстанция обязала поселковую администрацию построить тротуары, а администрацию района – профинансировать мероприятия. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.