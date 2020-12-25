Дорожники погнули знак в центре Брянска

Во время уборки снега на одной из площадей в центре Брянска рабочие случайно погнули дорожный знак, обозначающий пешеходный переход.

О случившемся утром пятницы рассказал один из участников сообщества «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте.

Впрочем, большинство комментаторов не нашли в этом событии ничего экстраординарного. А самую живую их реакцию вызвала опечатка в комментарии к снимку — вместо «погнули» автор написал «погнали», и брянцы дружно задалисть вопросом, куда же дорожники выгнали знак.

Предположительно знак могла в процессе работы зацепить спецтехника.

Тем временем к утру брянские подители столкнулись с последствиями ночного снегопада. Оставленные на ночь на улице машины с утра приходится буквально откапывать из сугробов. А на дорогах возникли огромные пробки. В частности, затор на Городище, как пишут в том же сообществе, начинается уже у «Линии».