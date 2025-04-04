Дроны повредили ферму и трактор в Стародубском округе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

4 апреля дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Стародубском муниципальном округе. Повреждения получило здание фермы и трактор. Люди на происшествии не пострадали.