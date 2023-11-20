Дровяной котёл «разорвало» в жилом доме в Брянске

Стены обрушились после хлопка дровяного котла в жилом доме в СНТ Брянска. Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянске в садовом обществе «Буревестник» в жилом доме произошел хлопок дровяного котла. От этого разрушились стены в пристройке.

Пожара в доме не было. Люди также не пострадали. Причины произошедшего выясняют специалисты.