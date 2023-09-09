ДТП с пострадавшими произошло в Выгоничском районе

Люди пострадали при столкновении двух легковушек на трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь с пятницы на субботу в спасательное ведомство поступила информация об аварии на федеральной трассе А-240 около поворота на Хмелево в Выгоничском районе. Там столкнулись два легковых автомобиля. Спасателям пришлось доставать пострадавших людей из поврежденных машин.