ДТП с пьяным водителем произошло в Навлинском районе

Два мужчины пострадали в пьяном ДТП на трассе в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 9 км автодороги «Украина-Гаврилково» в Навлинском районе. 45-летний водитель на Toyota Avensis не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель и его 37-летний с травмами попали в больницу. У автомобилиста установили состояние опьянения.