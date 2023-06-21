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ДТП с участием легковушки и автоцистерны произошло на брянской трассе

2023, 21 июня 08:09 Происшествия
ДТП с участием легковушки и автоцистерны произошло на брянской трассе
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ДТП с участием легковушки и автоцистерны произошло на брянской трассе

Человек пострадал в аварии с участием легковушки и автоцистерны на трассе в Жуковском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС. 

Вечером 20 июня в спасательное ведомство сообщили о ДТП в Жуковском округе на региональной трассе «Брянск-Жуковка». Там столкнулись легковой автомобиль и автоцистерна. В аварии пострадал человек. Его деблокировали из повреждённой машины спасатели.

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