ДТП с участием легковушки и автоцистерны произошло на брянской трассе

Человек пострадал в аварии с участием легковушки и автоцистерны на трассе в Жуковском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Вечером 20 июня в спасательное ведомство сообщили о ДТП в Жуковском округе на региональной трассе «Брянск-Жуковка». Там столкнулись легковой автомобиль и автоцистерна. В аварии пострадал человек. Его деблокировали из повреждённой машины спасатели.