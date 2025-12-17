Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Женщина погибла под колёсами автомобиля в Трубчевске накануне вечером

2025, 17 декабря 15:45
Женщина погибла под колёсами автомобиля в Трубчевске накануне вечером
Женщина погибла под колёсами автомобиля в Трубчевске накануне вечером. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

Вечером 16 декабря в районе дома № 2 на улице Селецкая в городе Трубчевске произошла авария. 28-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-21074» сбил 79-летнюю женщину. Пенсионерка шла по середине проезжей части. Она была одета в тёмную одежду без световозвращающих элементов.

Женщина от полученных травм умерла на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.

