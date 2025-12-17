В Брянске полицейские задержали водителя с фальшивыми правами

В Брянске полицейские задержали водителя с фальшивыми правами. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Накануне сотрудники Госавтоинспекции на улице Литейной в Бежицком районе Брянска остановили автомобиль Opel. 20-летний мужчина за рулём предъявил полицейским водительское удостоверение. Документ вызвал у опытных инспекторов сомнения в подлинности. Проверка по специализированной базе данных подтвердила, что права фальшивые. Настоящим владельцем удостоверения является другой человек с идентичной датой рождения.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».